VW: Noch lange nicht auf der Höhe der Zeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Weizen CBOT Rolling":

VW will schnellstmöglich Software-Kompetenzen aufbauen: Hierfür erwägt man offenbar den Zukauf von entsprechenden Firmen, wie aus einem kürzlich veröffentlichten „Handelsblatt“-Interview mit dem Konzernboss Herbert Diess hervorgeht.

Demnach benötige VW einen „extrem schnellen Kompetenzaufbau“, so Diess. „Daher arbeiten wir an Partnerschaften oder Akquisitionen von Software-Unternehmen“. Die Wolfsburger wollen hierzu bereits in den „kommenden Monaten“ Ergebnisse veröffentlichen. Der Vorstandschef begründete das Vorhaben mit fehlendem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.