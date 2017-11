VW: News aus Brüssel heizen Kursfantasien an!

Liebe Leser,

die EU-Kommission wird am Mittwoch ihre Abgasvorschriften veröffentlichen. Bereits am Dienstag wurde klar, dass sich die Lobby der europäischen Autoindustrie durchsetzen konnte. Sanktionen für das Nichterreichen der festgesetzten Ziele für den CO2-Ausstoss werden nicht mehr in Betracht gezogen. Eine Quote für Elektroautomobile wird vorerst ebenfalls unter den Teppich gekehrt. Damit macht die deutsche Automobilbranche wieder mal das, was sie bereits seit mehreren Jahren tut. Sie bremst sich in der globalen Betrachtung selbst weiter aus. Na dann.

VW setzt sich gegen scharfe Umweltgesetze ein

Bis 2025 soll der CO2-Ausstoss um 15 % im Vergleich zum Jahr 2021 fallen, bis 2030 um 30 %. Statt einer E-Quote sollen hingegen Anreize für Unternehmen geschaffen werden. Firmen, die Fahrzeuge mit weniger als 50 g Kohlendioxid je Kilometer Ausstoß herstellen, müssen niedrigere CO2-Ziele erreichen. Laut der Süddeutschen Zeitung soll sich vor allem VW für lockere Umweltvorschriften eingesetzt haben.

Zweijährige Konsolidierungsphase bald beendet?

Anleger nehmen es jedoch mit Freude auf. Die Aktie erholt sich am Mittwochmorgen wieder. Charttechnisch betrachtet hat der Wert damit den 200-Wochen-Durchschnitt bereits überwunden und sollte in dieser oder den nächsten Wochen womöglich die obere Begrenzung der zweijährigen Konsolidierungsphase überschreiten.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.