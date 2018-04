VW: Neues zur geplanten Umwandlung der Lkw-Sparte!

Liebe Leser,

VW will sein Lkw-Geschäft im Laufe der kommenden zwölf Monate in eine Aktiengesellschaft transformieren, um zusätzliche liquide Mittel für das Wachstum zu ergattern. Nun äußerte sich der Spartenchef Andreas Renschler am Montag vor Journalisten in der bayerischen Landeshauptstadt zum Thema. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Demnach sei mit der forcierten Umwandlung der Sparte nicht automatisch ein Börsengang verbunden.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.