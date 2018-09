VW: Neues Chassis für Elektro-Fahrzeuge!

VW hat in Bezug auf den Diesel-Gipfel in Berlin wahrscheinlich darauf gesetzt, dass es zu keiner Verpflichtung zu Hardware-Nachrüstungen kommt, die von den Herstellern finanziert werden muss. Das wäre wahrscheinlich im Sinne von Luftqualität in den Innenstädten, im Sinne der betroffenen Diesel-Pkw-Besitzer(innen) und auch der Nachhaltigkeit – doch aus Sicht von VW wäre es wohl günstiger, wenn stattdessen Anreize zum Kauf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.