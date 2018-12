VW: Neuentwickelter Kraftstoff!

Zuletzt meldete VW, dass die Testphase für einen selbst entwickelten Kraftstoff beendet ist. Und zwar geht es demnach um den Kraftstoff „R33 BlueDiesel“, welcher in Wolfsburg getestet worden ist, so VW. Hier sollen erhebliche CO2-Einsparungen möglich sein. In welchem Umfang? VW spricht von entsprechenden Einsparungen „von mindestens 20 Prozent im Vergleich zu herkömmlichem Diesel“. Wobei sich da vielleicht die Frage stellt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.