VW: Neue Zahlen zum Audi-Absatz!

Die neuen Zahlen zum Absatz der VW-Tochter Audi AG für Mai haben so gerade noch ein Plus gezeigt. Konkret: Den Angaben zufolge hat Audi im Mai ca. 160.600 Fahrzeuge ausgeliefert. Dies entsprach demnach einem Plus von 0,7%. Für den Zeitraum Januar bis Mai einschließlich wird für die Zahl der Auslieferungen ein Wert von 785.300 Fahrzeugen angegeben. Das liegt demnach ordentliche 6,4% ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.