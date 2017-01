VW: Nächstes kurzfristiges Kursziel 160 Euro!

Lieber Leser,

Anleger wetten derzeit auf einen Turnaround der VW-Aktie nach dem Abgas-Debakel. Zwar steht jetzt bereits nach den Angaben des Managements fest, dass VW nicht genug Rückstellungen für Strafzahlungen in diesem Jahr gebildet haben wird. Doch das macht anscheinend nichts. Gefeiert wird vor allem die Tatsache, dass die höchsten Strafzahlungen bereits amtlich sind und die letzte Einigung mit dem US-Justizministerium vor dem Abschluss steht.

100-Wochenwiderstand geknackt

Wir haben die Entwicklung der Aktie seit ihrem Ausbruch aus der seit Anfang 2016 bestehenden Konsolidierungsphase begleitet. Der Ausbruch erfolgte Mitte Dezember 2016. Seitdem hat die Aktie 12,70 % an Wertgewinn verzeichnet. Wir haben allerdings auch argumentiert, dass die Aktie ab einem Kurs von 155 Euro in einen starken Widerstandsbereich eintreten sollte. Diese technischen Widerstände umfassen einen Preisbereich von 155-170 Euro je Aktie. In diesem Bereich verlaufen zum einen der 100- sowie der 200-Wochendurchschnitte und die langfristige zuvor unterschrittene Aufwärtstrendlinie. Außerdem befindet sich ebenfalls in diesem Bereich die Kurslücke, die im September 2015 nach Bekanntwerden der Manipulationen entstanden ist.

Kurslücke könnte als nächstes geschlossen werden

In dieser Woche hat die VW-Aktie den 100-Wochendurchschnitt überwinden können. Er verlief bei 153 Euro je Aktie. Allerdings gilt für uns erst dann etwas als überwunden, wenn der Kurs auf Wochenbasis darüber schließt. Nächstes Ziel innerhalb des Widerstandsbereichs wäre das Schließen der Kurslücke bei 160 Euro je Aktie. Ein Schließen der Kurslücke geht in vielen Fällen mit einer entgegengesetzten Bewegung einher. Ein Überwinden der Kurslücke deutet allerdings oft auf starke Nachfrage hin und kann das Momentum zusätzlich antreiben.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

