VW Musterfeststellungsklage - beteiligte Anwälte informieren

Lahr (ots) - Die Rechtsanwälte Dr. Ralf Stoll und Ralph Sauerhaben am 01. November 2018 um 1.49 Uhr als Gesellschafter der hierfüreigens gegründeten RUSS Litigation Rechtsanwaltsgesellschaft mbH eineMusterfeststellungsklage gegen die Volkswagen AG beimOberlandesgericht Braunschweig eingereicht. Kläger sind derVerbraucherschutz Bundesverband in Zusammenarbeit mit dem ADAC. DieKlage gewährt den von VW geschädigten Verbrauchern, die nicht übereine Rechtsschutzversicherung verfügen, die Möglichkeit denerlittenen Schaden vor der Verjährung zu sichern und in einem zweitenSchritt selbst mit erheblich geringerem Risiko durchzusetzen. DieRUSS Litigation Rechtsanwaltsgesellschaft mbH und damit die Gründerund Gesellschafter der Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaftwurde vom vzbv ausgewählt, weil diese mit Abstand über die meisteErfahrung und den größten Erfolg im Abgasskandal verfügt. Alleine dieDr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft führt weit über 7.000Klagen gegen VW, Audi, Skoda, Seat oder Porsche und konnte bereitsviele hundert Urteile für die Geschädigten gewinnen.Voraussichtlich Mitte November wird für die nun eingereichteMusterfeststellungsklage das sogenannte Klageregister eröffnet. Darinsollte sich wegen der verjährungshemmenden Wirkung der Eintragung biszum Jahresende jeder VW Geschädigte eintragen, der noch nicht selbsteine eigene Klage gegen VW erhoben hat. Da die Eintragung in dasRegister kostenfrei ist und auch ansonsten keine Nachteile hat,sollte wirklich jeder Geschädigte sich eintragen, ganz gleich, ob erbeabsichtigt seine Ansprüche durchzusetzen oder nicht. Wer zudem übereine Rechtsschutzversicherung verfügt sollte allerdings dennochschnellst möglich anwaltlichen Rat einholen und durch eine eigeneKlage den schnelleren Weg zur Erlangung des Schadensersatzes wählen.Das im Diesel Abgasskandal erfahrene Team der Dr. Stoll & SauerRechtsanwaltsgesellschaft mbH berät Sie gerne.Pressekontakt:Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbHEinsteinallee 1/177933 LahrTelefon: 07821 / 92 37 68 - 0Fax: 07821 / 92 37 68 - 889Mobil für Presseanfragen: 0163/6707425kanzlei@dr-stoll-kollegen.dehttps://www.vw-schaden.deOriginal-Content von: Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell