VW Musterfeststellungsklage - Rechtsanwälte Prof. Dr. Rogert und Dr. Stoll informieren

Lahr (ots) - Die Musterfeststellungsklage gegen die Volkswagen AGwird von den Rechtsanwälten Prof. Dr. Marco Rogert, Tobias Ulbrich,Dr. Ralf Stoll und Ralph Sauer in der Spezialgesellschaft R|U|S|SLitigation Rechtsanwaltsgesellschaft mbH geführt. DieMusterfeststellungsklage wird für den vzbv VerbraucherzentraleBundesverband e.V. in Kooperation mit dem ADAC geführt. Diewichtigsten Fragen zum Thema werden nachfolgend beantwortet.Wer sollte sich an der Musterfeststellungsklage beteiligen und wernicht?Wenn eine Rechtschutzversicherung besteht, sollte eine Einzelklagedurchgeführt werden.Bei der Kanzlei Rogert & Ulbrich kann über ein Online Formularunter https://www.auto-rueckabwicklung.de/ eine kostenloseErstberatung angefordert werden.Die Kanzlei Rogert & Ulbrich ist in diesen Einzelklagen sehrerfahren. Bundesweit führt die Kanzlei mehr als 7000 Verfahren gegenVW und Händler und hat bereits sehr viele positive Urteile für ihreMandanten erstritten. Sollte die Rechtschutzversicherung die Deckungder Einzelklage übernehmen, ist der Weg der Einzelklage für dieGeschädigten leichter, da die Einzelklage voraussichtlich schnellerabgeschlossen sein wird als die Musterfeststellungsklage.Die Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ist in diesenEinzelklagen sehr erfahren. Bundesweit führt die Kanzlei mehr als6000 Verfahren gegen VW und Händler und hat bereits sehr vielepositive Urteile für ihre Mandanten erstritten.Bei der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer kann über ein Online Formularunter www.vw-schaden.de eine kostenlose Erstberatung angefordertwerden.I. Allgemeine Informationen zur Musterfeststellungsklage gegen dieVolkswagen AGVon wem wird die Klage erhoben?Die Musterfeststellungsklage gegen die Volkswagen AG wird von derVerbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) erhoben. Als Dachverband der16 Verbraucherzentralen der Länder und weiterer Verbände bündelt dervzbv die Interessen von Verbrauchern in Deutschland. Der vzbv istparteipolitisch neutral, gemeinnützig. Er ist nur den Interessen vonVerbrauchern verpflichtet, die er gegenüber Wirtschaft, Verwaltungund Politik vertritt. Die Arbeit des vzbv finanziert sich ausMitgliedsbeiträgen, Projektmitteln und aus Mitteln desBundesministeriums der Justiz.Als qualifizierte Einrichtung im Sinne des § 606 ZPO hat der vzbvdie Befugnis eine Musterfeststellungsklage zu erheben. Jetzt machtsich der vzbv auch für die Verbraucherrechte im Abgasskandal stark.Der Abgasskandal rund um den VW Konzern ist ein ganz besonderer Fallund hat letztlich dazu beigetragen, dass ab dem 1. 11.2018 dieMusterfeststellungsklage möglich sein wird. Entscheidend für dieErhebung der Musterfeststellungsklage gegen die Volkswagen AG , istzumindest bei einem Großteil der möglichen Schadensersatzansprüchedie Verjährung zu hemmen. Dadurch kann für diese Fälle ohne Zeitnotdie Frage geklärt werden ob VW sich durch sein Handelnschadensersatzpflichtig gemacht hat.Welche Verbraucher können sich dieser Klage anschließen?Die Klage des vzbv wird für Käufer von Fahrzeugen der Marken VW,Skoda, Audi und Seat mit dem Dieselmotor des Typs EA 189(Vierzylinder, Hubraum: 1,2, 1,6 und 2,0 Liter) geführt. Weiterhinmuss in diesen Fahrzeugen eine illegale Abschalteinrichtung verbautworden sein, was durch den Rückruf des Kraftfahrtbundesamtes (KBA)oder einer vergleichbaren Genehmigungsbehörde in Europa festgestelltworden sein muss. Leasingnehmer und Beschenkte können sich derMusterfeststellungsklage nicht anschließen.Wie funktioniert die Musterfeststellungsklage?Es handelt sich bei der Musterfeststellungsklage nicht um eine"Sammelklage" im landläufigen Sinne. Die Klage wird vom vzbv erhoben.Kläger ist also der vzbv und nicht die einzelnen Verbraucher. In derMusterfeststellungsklage wird verbindlich festgestellt, ob dieVolkswagen AG den Verbrauchern aufgrund der AbgasmanipulationSchadenersatz schuldet.Stellt nun das Gericht im Rahmen der Musterfeststellungsklagefest, dass der VW-Konzern Schadensersatz schuldet, bedeutet diesnicht, dass den betroffenen Verbrauchern auch automatisch einSchadensersatzbetrag direkt ausbezahlt wird. Im Anschluss an dasMusterfeststellungsklageverfahren muss der Verbraucher in einerEinzelklage selbst klären. Die Gerichte sind dann an dieFeststellungen des Musterverfahrens gebunden. Bei einem positivenAusgang für die Verbraucher steht dieser Punkt dann in dernachfolgenden Einzelklage bereits fest. Es wird dann nur noch um dieSchadenshöhe verhandelt. Dadurch werden die Erfolgsaussichtenungleich höher sein.Was soll in der Musterfeststellungsklage geklärt werden? (Was sollvom Gericht festgestellt werden?)Zunächst soll das Gericht feststellen, dass die Volkswagen AG denbei der Musterfeststellungsklage registrierten VerbrauchernSchadensersatz schuldet und durch die Softwaremanipulation entstandenist.Welche Fahrzeuge und Motortypen werden in Musterfeststellungsklageverhandelt?Bei der Musterfeststellungsklage geht es um Fahrzeuge der MarkenVW, Audi, Seat und Skoda Seat mit dem Dieselmotor des Typs EA 189(Vierzylinder, Hubraum: 1,2, 1,6 und 2,0 Liter). Es muss in diesenFahrzeugen eine illegale Abschalteinrichtung verbaut worden sein, wasdurch den Rückruf des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) oder einervergleichbaren Genehmigungsbehörde in Europa festgestellt worden seinmuss.Wie können Käufer von Fahrzeugen, die von einer Manipulationbetroffen sind aber nicht in dieser Musterfeststellungsklagevertreten werden ihre Rechte geltend machen?Solche Käufer, die ebenfalls betroffen sein könnten und sich nichtan der Musterfeststellungsklage beteiligen können, können sichkostenlos über Ihre rechtlichen Möglichkeiten beraten lassen. DieKanzlei Dr. Stoll & Sauer bietet dazu ein Onlineformular auf derWebseite www.vw-schaden.de an.Nach dem Urteil - wie geht es weiter?Bei der Musterfeststellungsklage handelt es sich um eineFeststellungsklage nicht um eine Leistungsklage. Dabei geht es nichtum die individuellen Schadensersatzleistungen, sondern um dieFeststellung der allgemeinen Voraussetzungen, also ob von Seiten desUnternehmens unrechtmäßig gehandelt wurde.Im Musterfeststellungsklageverfahren gegen die Volkswagen AG wirdvom zuständigen Gericht nicht die Auszahlung eines jeweiligenSchadensersatzes für die Betroffenen angeordnet. Der individuelleSchadensersatzanspruch wird erst in einem zweiten Schrittfestgestellt.Nach einem für die Verbraucher positiven Feststellungsurteil,müssen die Verbraucher eine eigene Klage einreichen, in der dann diekonkrete Höhe des Schadensersatzes eingefordert wird. Das zuständigeGericht ist an die dann an die grundsätzlichen Feststellungen desMusterprozesses gebunden.Wie werden die Erfolgsaussichten eingeschätzt?Die Erfolgsaussichten sind schwer vorherzusagen. Die KanzleienRogert & Ulbrich und Dr. Stoll & Sauer teilt mit, dass aus ihrerErfahrung eine Vielzahl der Gerichte den Betroffenen Schadensersatzaus unerlaubter Handlung zugesprochen hat. Daher halten die Anwälteauch die Musterfeststellungsklage für sehr aussichtsreich. Mit derDer Musterfeststellungsklage wird absolutes Neuland betreten undGerichte entscheiden stets unabhängig.Welche Folgen treten ein, wenn der vzbv verliert?Im Falle einer Niederlage des vzbv, sind alle im Registereingetragenen Betroffenen an das Urteil und die negativenFeststellungen gebunden. Wenn das Gericht feststellen würde, dass vonSeiten der Volkswagen AG kein Schadensersatz geschuldet wird, könntendie Betroffenen, die sich in das Register eingetragen haben, IhreAnsprüche auch nicht mehr vor einem anderen Gericht geltend machen.II. Informationen für VerbraucherFür wen ist eine Anmeldung zum Klageregister derMusterfeststellungsklage sinnvoll?Verbraucher, die kein Kostenrisiko für eine Einzelklage eingehenwollen hilft die Anmeldung zum Klageregister. Die wirksame Anmeldungzum Klageregister der Musterfeststellungsklage bedeutet, dasszunächst die Ansprüche gegen VW gehemmt werden. Dadurch sind dieAnsprüche gesichert und der Verlauf des Musterprozesses kannabgewartet werden. Bei einem positiven Verlauf des Musterprozesses,können Verbraucher im Anschluss ungleich höheren Erfolgsaussichteneinen eigenen Prozess führen. Nach Abschluss des Musterverfahrensberät die Kanzleien Rogert & Ulbrich und Dr. Stoll & Sauer gerne überweiterführende Maßnahmen. Sollte das Gericht - wider Erwarten - gegendie Verbraucher entscheiden, kann von Seiten der Verbraucher aufeinen Folgeprozess verzichtet werden. Die Anmeldung ins Klageregisterist kostenfrei und es besteht kein Kostenrisiko für die Verbraucher.Wer sollte sich nicht an der Musterfeststellungsklage beteiligen?Wenn ein Verbraucher eine Rechtschutzversicherung hat und dieseeintrittspflichtig ist, rät die Dr. Ralf Stoll von einer übereiltenAnmeldung zur Musterfeststellungsklage ab. Sinnvoller ist es sichvorab individuell von einem Rechtsanwalt beraten zu lassen, da eswesentlich schneller und effektivere Möglichkeiten gibt, alsVerbraucher zu seinem Recht zu kommen. Dazu muss der Einzelfallgeprüft werden. Die Kanzlei bietet dazu eine kostenlose Erstberatungan, die über die Webseite www.vw-schaden.de angefordert werden kann.Wie sollen sich Verbraucher verhalten, die bereits Klageeingereicht haben?In diesem Fall ist die klare Empfehlung der Kanzlei keineAnmeldung vorzunehmen. Wenn bereits eine Klage eingereicht wurde, istdie Anmeldung aus Sicht der Kanzlei nicht sinnvoll. Durch dieAnmeldung wird der eigene Prozess erheblich verzögert, da er bis zurrechtskräftigen Entscheidung der Musterfeststellungsklage ausgesetztwird. Bis zur Entscheidung können mehrere Jahre vergehen. Verbrauchersollten unbedingt vor einer Anmeldung Rücksprache mit IhremRechtsanwalt halten und sich nicht eigenmächtig anmelden. DieMusterfeststellungsklage ist lediglich für Betroffene sinnvoll, dieaufgrund einer fehlenden Rechtschutzversicherung das Kostenrisikonicht selbst tragen möchten.Welche Nachteile hat die Musterfeststellungsklage im Vergleich zuanderen Optionen?Es besteht bei der Musterfeststellungsklage, wie bei allen anderenKlagen auch, die Möglichkeit, dass diese negativ für die Betroffenenentschieden wird. Für Verbraucher, die sich über das Registerbeteiligt haben, ist das Urteil bindend. Im Falle eines positivenUrteils führt dieses nicht direkt zu einem Zahlungsanspruch gegenüberVW. Die Betroffenen müssen evtl. im Anschluss an dieMusterfeststellungsklage ein zweites Verfahren führen.Wie können sich Verbraucher an der Musterfeststellungsklagebeteiligen?Die Anmeldung zur Klage erfolgt über eine kostenlose Eintragung indas Register. Die folgenden Angaben (nach § 608 Absatz 2 ZPO) müssengemacht werden: Name und Anschrift des Verbrauchers, Bezeichnung desGerichts und Aktenzeichen der Musterfeststellungsklage, Bezeichnungdes Beklagten der Musterfeststellungsklage, Gegenstand und Grund desAnspruchs oder des Rechtsverhältnisses des Verbrauchers sowie Betragder Forderung. Ein Rechtsanwalt ist für die kostenfreie Eintragungnicht nötig.Über die Form der Eintragung ist bislang noch nichts bekannt. DieKlage wird erst mit der Gesetzesänderung zum 01.11.2018 eingereicht.Die Anmeldung wird dann frühestens Mitte November möglich sein. Eswird mit der Musterfeststellungsklage Neuland betreten und es gibtdazu bislang keinerlei Erfahrungswerte. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauerwird regelmäßig über Ihren Newsletter informieren. Der vzbv wirdebenfalls auf seiner Homepage regelmäßig Informationen bereitstellen.Wo können sich Verbraucher anmelden?Das Register wird beim Bundesamt für Justiz geführt. DieEintragung ist erst nach Erhebung der Klage möglich.Kann man sich auch wieder abmelden?Bis zum Ablauf des Tages des ersten Termins zur MündlichenVerhandlung ist eine Abmeldung möglich.Können sich Verbraucher, die Ihre Rechte bereits an einenDienstleister abgetreten haben, trotzdem der Musterfeststellungsklageanschießen?Wenn Verbraucher ihre Rechte bereits abgetreten haben, sollten sieIhren Abtretungsvertrag prüfen und Ihren Dienstleister kontaktieren.Wie verhält es sich, wenn das Fahrzeug bereits verkauft wurde -kann man sich trotzdem der Musterfeststellungsklage anschließen?Wenn das Fahrzeug ab dem 01.11.2008 erworben wurde und einem dero.g. Fahrzeugtypen entspricht, kann man sich an der Klage beteiligen.Grundsätzlich gilt dies auch, wenn das Fahrzeug gebraucht gekauftwurde und auch dann wenn das Fahrzeug zwischenzeitlich wiederverkauft wurde.Das von VW angebotene Software-Update wurde aufgespielt. Könnensich auch diese Betroffenen anschließen?Ob in diesem Falle ein Schadensersatzanspruch besteht, soll ihmRahmen der Musterfeststellungsklage auch geprüft werden. Deshalb istauch für diese Betroffenen die Anmeldung möglich.Wie findet man heraus, ob der eigene Fall zur Klage passt?Verbraucher fallen unter die Musterfeststellungsklage, wenn Sieein Schreiben des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) oder einervergleichbaren Genehmigungsbehörde in Europa erhalten haben, aus demder Rückruf Ihres Fahrzeugs mit dem Motor EA 189 hervorgeht. Eineweitere Möglichkeit der Prüfung bieten die Homepages derFahrzeughersteller. Dort kann durch die Eingabe derFahrzeugidentifikationsnummer (FIN) die Betroffenheit geprüft werden.Die FIN kann dem Fahrzeugschein entnommen werden. Man kann sich auchdirekt an die Genehmigungsbehörde (in DeutschlandKraftfahrtbundesamt) wenden.Wie lange wird das Verfahren dauern?Es gibt noch keinerlei Erfahrungswerte, daher ist das eineschwierige Schätzung. Zunächst wird vor einem Oberlandesgericht (OLG)verhandelt. Hier kann mit einer Zeit von rund zwei Jahren bis zueiner Entscheidung gerechnet werden. Nach der Entscheidung des OLGkann sich unter Umständen dann noch eine weitere Instanz beimBundesgerichtshof anschließen, die noch einmal vergleichbar langedauern kann.Bekommen Verbraucher nach dem Urteil direkt eineEntschädigungszahlung?Bei der Musterfeststellungsklage handelt es sich um eineFeststellungsklage und keine Leistungsklage. Das bedeutet, dass es indiesem Verfahren nicht um die einzelnen Leistungen, sondern um derenallgemeine Voraussetzungen geht, beispielsweise ob ein Unternehmenunrechtmäßig gehandelt hat. Die Auszahlung des jeweiligenSchadensersatzes an die Betroffenen wird das Gericht in seinem Urteilnicht anordnen. Es wird lediglich festgestellt ob dem Grunde nach denBetroffenen ein Schadensersatzanspruch zu steht. Die Forderung desSchadensersatzanspruchs von Seiten der betroffenen erfolgt dann ineinem zweiten Schritt.Nach einem für die Verbraucher positiven Feststellungsurteil,müssten diese eine eigene Klage anstrengen, in der die konkrete Höhedes Schadensersatzes eingefordert wird. 