Hamburg (ots) - Der Aufsichtsratsvorsitzende der Porsche SE,Wolfgang Porsche, nimmt gegenüber dem Magazin stern ausführlich zumDieselbetrug im Volkswagen-Konzern Stellung. Die Familien Porsche undPiëch sind über die Porsche SE mit 52,6 % der StammaktienMehrheitseigentümer des Volkswagen-Konzerns."Bei Volkswagen wurde ein schwerer Fehler gemacht", räumt Porschein einem Gespräch mit dem Magazin ein, das an diesem Donnerstag, 3.Mai, erscheint, "aber die Sache wird aufgearbeitet, und die Problemewerden 'Stück für Stück' in Ordnung gebracht." Mit "Blick auf dieLuftqualität in den Städten", so Porsche weiter, werde Volkswagen"eng mit politisch Verantwortlichen zusammenarbeiten. Es nütztniemandem, wenn wir aktiv darauf hinarbeiten, eine unsererSchlüsselindustrien zu gefährden, von der in der Bundesrepublik jedersiebte Arbeitsplatz abhängt."Volkswagen arbeite "intensiv an Lösungen", versichert WolfgangPorsche, eine Hardware-Umrüstung von älteren Dieselfahrzeugen lehnter allerdings ab. "Für die betroffenen Modelle gibt es bereits guteSoftware-Updates", sagt er. Sicher seien viele Kunden durch dieDieselaffäre von Volkswagen enttäuscht, gibt Porsche zu, "aberoffenbar entscheiden sich sogar mehr Menschen als früher, einesunserer Autos zu kaufen. Sonst hätten wir nicht so hervorragendeKonzernzahlen vermelden können." Gleichzeitig mahnt Porsche mehrBescheidenheit im Volkswagen-Konzern an. "Ich habe schon oft gesagt,dass es kein Wert an sich ist, die Nummer eins in der Welt zu sein,was die Größe betrifft."Angesprochen auf den Kulturwandel und die moralische Erneuerung,die er bei Volkswagen eingefordert hatte, antwortet Porsche: "Es gehtvoran, aber abgeschlossen ist dieser Prozess noch nicht. Vor allemwird das Dieselthema den Volkswagen-Konzern noch viele Jahrebeschäftigen." Deshalb stelle er sich im Aufsichtsrat noch einmal zurWahl. "Wenn meine Gesundheit es zulässt, bleibe ich die vollen fünfJahre. Ich glaube schon, dass ich den angestoßenen Wandel nochmitüberwachen sollte", erkärt Wolfgang Porsche, der am 10. Mai seinen75. Geburtstag feiern wird. Porsche: "Die Kultur, die es in Wolfsburggibt, muss weiter verändert werden."Wenn er bei Volkswagen Strukturen verändern könnte, so Porschegegenüber dem stern, würde er es "in einzelnen Bereichen tun".Zwischen Management und Betriebsrat müsse es eine "Gewaltenteilung"geben. Arbeitnehmer sollten bei Themen, die die Mitarbeiterbetreffen, mitbestimmen, sagte er, "aber es sollte sich daraufbeschränken, und es sollte sich daraus kein Anspruch auf einCo-Management ableiten." Aber klar sei auch, "dass der Vorstand dasUnternehmen führt und am Ende die Verantwortung für dieEntscheidungen trägt." Vom neuen Volkswagen-VorstandsvorsitzendenHerbert Diess erwartet der Sprecher der Mehrheitseigentümer, dass "erdas Tempo der Veränderung nochmals erhöhen und die Konzernstrukturumfassend weiterentwickeln" wird.Es habe innerhalb der Familie "keinen Machtkampf" um dieGestaltungshoheit im Volkswagen-Konzern gegeben. Dennoch sei dasAusscheiden seines Cousins Ferdinand Piëch aus dem Kreis der Porsche-und Volkswagen-Gesellschafter Ende 2017 "eine Zäsur" gewesen. "Ichfrage mich immer wieder", so Porsche im Hinblick auf Piëch zum stern,"wie sich jemand mit einer solch großartigen Lebensleistung innerhalbkürzester Zeit selbst ins Abseits bugsieren konnte. Das ist mir einRätsel." Er sei nicht damit einverstanden gewesen, als sein Cousin -damals Aufsichtsratschef des VW-Konzerns - im April 2015 öffentlicherklärte, er sei "auf Distanz" zum damaligen VW-Vorstandschef MartinWinterkorn. Dieser musste später im Zuge des Dieselskandals seinenPlatz räumen. "So konnte man nicht mit jemandem umgehen, mit dem man35 Jahre lang gut zusammengearbeitet hat. Das habe ich meinem Cousinauch deutlich gesagt."Die Rivalität zwischen dem Porsche- und dem Piëch-Zweig derEigentümerfamilie prägte jahrelang das öffentliche Bild des Clans.Sie geht unter anderem zurück auf einen Streit im Jahr 1972, wer imUnternehmen das Sagen haben sollte. Ferdinand Piëch drückte dieDifferenzen damals in drastischen Worten aus, berichtet WolfgangPorsche jetzt im stern: "Er meinte: Wir Porsches, die 'Hausschweine',würden gefüttert, und er, das 'Wildschwein', müsse sich das Futterselbst suchen. Ich habe über diesen Vergleich immer geschmunzelt,weil es so einfach natürlich nicht war."Das ganze Interview erscheint im stern am Donnerstag, 3. Mai. Alse-Paper ist der stern bereits am Mittwoch, 2. Mai um 18.00 Uhrerhältlich.Die Vorabmeldung ist nur unter Nennung der Quelle "stern" zurVeröffentlichug frei.Pressekontakt:Sabine GrüngreiffGruner + Jahr Unternehmenskommunikationgruengreiff.sabine@guj.deTelefon: (040) 3703-2468Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell