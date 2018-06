VW-Milliarde soll in schnelles Internet und Unikliniken in Niedersachsen fließen

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

HANNOVER (dpa-AFX) - Das Land Niedersachsen will das gegen VW verhängte Milliarden-Bußgeld vor allem in den Ausbau des schnellen Internets und die Unikliniken in Hannover und Göttingen stecken.



Weitere Mittel aus der Milliarde sollen in den Schuldenabbau, die Sanierung von Sportstätten und einen Umweltfonds zur Luftreinhaltung fließen, wie Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Montag in Hannover sagte./rek/fri/DP/jha