VW- Markttechnische Signale sind kaum vorhanden!

erstmals seit dem Absturz in Folge des Abgasskandals, verzeichnet die VW-Aktie seit Dezember 2016, so etwas wie eine Erholung. Zuvor fluktuierte der Wert innerhalb einer engen Range. Der Ausbruch erfolgte auf die Einigung mit den US-Behörden im Dezember über den Rückkauf von 20.000 Fahrzeugen, die den Konzern in etwa 1. Mrd. US-Dollar kosten soll, die zusätzlich zu der bereits zuvor ausgehandelten Strafe von 15 Mrd. US-Dollar, anfallen. Aber auch die Freigabe des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) zur Umrüstung der manipulierten Motoren in Deutschland, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit die Anleger positiv gestimmt. Darüber hinaus deutet sich nun eine weitere Einigung mit den US-Behörden an, nach der alle vom US-Justizministerium angehängten Verfahren eingestellt werden könnten. Dafür müsste VW jedoch einen weiteren Batzen an US-Dollar Strafe zahlen. Alles zusammen genommen, würden die Rückstellungen von 18,2 Mrd. US-Dollar nicht ausreichen, stellte VW schon mal im Vorhinein klar. Die aktuellen Ermittlungen gegen einige der damaligen Führungsmitglieder, interessieren die Anleger hingegen eher weniger, da die Vorwürfe größtenteils, bereits vor einem halben Jahr bekannt waren.

Widerstandsbereich wird schwer zu knacken sein

Nicht destotrotz wird die aktuelle Entwicklung an der Börse vorerst mit Erleichterung aufgenommen oder besser gesagt, eingepreist. Erst im nächsten Schritt geht es dann darum, die aktuelle wirtschaftliche Lage des Unternehmens fair zu bewerten. Es wird daher interessant zu sehen, wie VW es schaffen will wieder zur alten Stärke zu gelangen. Der Weg wird in Anbetracht der eingebrochenen weltweiten Automobil-Nachfrage nicht leicht werden. Aus der markttechnischen Perspektive tritt die Aktie nun gegen einen starken Widerstandsbereich an, der in etwa zwischen 153-70 Euro je Aktie verläuft. In diesem Bereich finden sich sowohl der 100er- als auch der 200er Wochendurchschnitte wieder. Auch die langfristigen Aufwärtstrendlinie verläuft in diesem Preisbereich. Erst darüber dürfte der langfristige Aufwärtstrend wieder intakt werden.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

