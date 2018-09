VW-Lastwagensparte vereinbart Digital-Partnerschaft

Weitere Suchergebnisse zu "MAN St":

HANNOVER (dpa-AFX) - Auf dem Weg hin zu immer größerer Vernetzung hat die VW -Lastwagensparte Traton eine strategische Partnerschaft mit dem US-Digitaltechnikunternehmen Solera vereinbart.



Die Zusammenarbeit umfasse das Flottenmanagement, Fahrerdienste und digitale Verkaufslösungen, teilte Traton am Dienstag kurz vor Beginn der IAA-Nutzfahrzeugmesse in Hannover mit. Ziel sei, die größten Herausforderungen der Transportbranche zu lösen: Dies seien etwa der Mangel an Fahrern, Sicherheit, die Auslastung der Lastwagen und die effiziente Nutzung der Ladekapazitäten sowie vorausschauende Wartung. Zuvor hatte Traton ein neues Gemeinschaftsunternehmen in China angekündigt.

Die neue Partnerschaft solle Geschäftsmodelle der Zukunft fördern - beispielsweise sichere Logistik und intelligente Güter sowie den Einsatz von Sensordaten zur Sendungsnachverfolgung, sagte Spartenchef Andreas Renschler. Bestehende IT-Lösungen sollten auf intelligente und sichere Art vernetzt werden. Die Solera-Plattform "Digital Garage" erfasst beispielsweise Flottenaktivitäten.