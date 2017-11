VW: Langfristiges Kaufsignal?

Liebe Leser,

die VW-Aktie erfreute zuletzt die Anlegerherzen. Der Wert stieg in den vergangenen zwei Monaten um fast 35 %. Grund dafür sind Turnaroundfantasien, nachdem die Aktie zwei Jahre lang aus ihrer Konsolidierungsphase, im Anschluss an den Absturz infolge des Dieselskandals, nicht herauskommen wollte. Doch vor allem in den letzten vier Wochen sendet die Aktie möglicherweise längerfristige Kaufsignale aus. Wie der Chart auf Wochenkerzenbasis unten deutlich macht, konnten in diesem kurzen Zeitraum sowohl der 200-Wochen-Durchschnitt als auch die Konsolidierungsphase überwunden werden. Auch gilt die Kurslücke, die infolge des Absturzes zwischen 140-160 Euro je Aktie gerissen wurde, gilt als geschlossen.

Rekordabsatz in 2017 erwartet

Ein Grund für die positive Entwicklung in der zweiten Wochenhälfte dürften auch die Aussagen des VW-Chefs Müller auf der Betriebsversammlung gewesen sein. Wie das Handelsblatt berichtete, erwartet Müller im Jahr 2017 einen Rekordabsatz. Das ist zwar nichts wirklich Neues für Anleger, allerdings wirkt die Aussage durchaus bestätigend. Es zeigte sich jedoch auch Reformwillen. Müller warnte davor, dass die Dieselkrise noch nicht ausgestanden sei. Der Konzern muss deutliche Bestrebungen unternehmen, um sich den aktuellen Entwicklungen auf dem Automobilmarkt anpassen zu können.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.