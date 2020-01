VW Kunde bekommt nach Abgasskandal-Urteil Leasingraten erstattet / Ansprüche bei 3.0 L Motoren noch nicht verjährt

Bremen (ots) - Das Landgericht Mönchengladbach sprach im Dezember einemLeasingnehmer Schadensersatz für einen manipulierten VW zu. Die Volkswagen AGals Autobauer, sowie die Audi AG als Motorhersteller brachten dem Gericht nachmit dem Touareg 3.0 V6 ein unzulässiges Fahrzeug in den Verkehr und fügten demKläger dadurch Schaden zu. Der Schadensersatz summiert sich aus allen bishergezahlten Leasingraten plus Zinsen, abzüglich einer Nutzungsentschädigung (AZ.:6 O 394/18).Der Kläger hatte im Juni 2015 mit der Volkswagen Leasing GmbH einenLeasingvertrag für einen VW Touareg 3.0 V6 abgeschlossen, für den er fortan einemonatliche Zahlung leistete. Das Fahrzeug war vom Abgasskandal betroffen undbekam deshalb ein Software-Update aufgespielt. Im Gegensatz zu den Fahrzeugenmit dem Motor EA189, die den Abgasskandal ins Rollen gebracht hatten, droht beiVW Diesel Fahrzeugen mit größeren 3.0 L Motoren noch keine Verjährung. Auch in2020 sind Schadensersatzklagen weiterhin möglich.Das Gericht sprach dem Kläger gemäß § 826 BGB Schadensersatz zu und warf sowohlVW, als auch Audi vorsätzliche sittenwidrige Schädigung vor, weshalb diese auchgemeinsam als Gesamtschuldner verurteilt wurden. Obwohl der Kläger nichtEigentümer des Fahrzeugs war, hatte er einen Anspruch auf Schadensersatz. AuchLeasingnehmer können daher vom VW Abgasskandal betroffen sein und einen Anspruchauf Schadensersatz durchsetzen."Auch ein Leasingnehmer, der - wir hier - einen Leasingvertrag über ein vomAbgasskandal betroffenes Fahrzeug abschließt, erleidet einen ersatzfähigenSchaden, den er von den verantwortlichen Beklagten erstattet verlangen kann", sodas Gericht.Der Kläger habe einen Schaden erlitten: "Der Schaden liegt hierbei in demAbschluss eines ungewollten Leasingvertrags über ein mangelhaftes Fahrzeug.Insbesondere bestanden Risiken im Hinblick auf den Fortbestand derBetriebserlaubnis."Die Angeklagten (VW und Audi) müssen deshalb den Kläger so stellen, als hätte erden Leasingvertrag nicht unterzeichnet. Das heißt, sie müssen ihm die bereitsgezahlten Raten erstatten und zwar im Gegenzug zur Herausgabe des Fahrzeugs undzur Abtretung der Rechte des Klägers aus dem Leasingvertrag. Der Kläger musssich dabei einen Nutzungsvorteil anrechnen lassen.Fachanwalt Murken-Flato: "Der größte Teil der Leasingfahrzeuge ist alsFirmenfahrzeug oder sogar im Rahmen eines Fuhrparks zugelassen. Unternehmerhaben laut diesem Urteil einen Anspruch auf Schadensersatz, wenn die geleastenFahrzeuge über eine unzulässige Abschalteinrichtung verfügen. Und zwarunabhängig davon, ob die Fahrzeuge bereits ein Software-Update bekommen habenoder nicht."HAHN Rechtsanwälte vertritt im Rahmen des Abgasskandals bundesweit mehr als5.000 Betroffene. Zahlreiche Schadensersatzklagen aufgrund von illegalenAbschalteinrichtungen in Dieselfahrzeugen konnten bereits gewonnen werden. DieKläger erhalten dabei den Kaufpreis bzw. die gezahlten Leasingraten erstattetund geben das manipulierte Fahrzeug an den Hersteller bzw. den Leasinggeberzurück.Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Lars Murken-FlatoMarcusallee 3828359 BremenFon: +49-421-246850Fax: +49-421-2468511E-Mail: murken@hahn-rechtsanwaelte.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/61631/4484868OTS: Hahn Rechtsanwälte PartG mbBOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell