VW-Konzernchef bekennt sich zu US-Geschäft: 'Größere Rolle als heute'

WOLFSBURG (dpa-AFX) - VW -Konzernchef Matthias Müller hat sich inmitten der Diskussionen um eine stärker abgeschottete US-Handelspolitik zu den Standorten des Autobauers in den Vereinigten Staaten bekannt.



Das Land bleibe - trotz der dort zuerst bekanntgewordenen Dieselkrise - ein "strategischer Kernmarkt" sowohl für den VW-Gesamtkonzern als auch für die Hauptmarke VW Pkw. "Wir stehen zu unseren Investitions- und Standortentscheidungen und wollen langfristig in den USA eine deutlich größere Rolle spielen als heute", sagte der Manager am Dienstag in Wolfsburg. Vor allem die Töchter Porsche und Audi seien dort erfolgreich.