VW-Konzernchef: Werk Hannover auch bei Ford-Kooperation auslasten

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess hat dem Werk Hannover eine ordentliche Auslastung auch für den Fall der geplanten Nutzfahrzeug-Kooperation mit Ford zugesagt.



"Klar ist, wir stehen dazu, dass wir Hannover auch mit einer Ford-Partnerschaft ordentlich auslasten", sagte Diess im Interview mit der VW-Betriebsratszeitung "Mitbestimmen", die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Diess erklärte zudem, er betrachte es als schwierig, Volkswagen ohne eine Rendite - also den Anteil des Ergebnisses im laufenden Geschäft am Umsatz - von mindestens 6 Prozent durch den tiefgreifenden Wandel der Branche und eine mögliche Krise zu bringen.

Betriebsratschef Bernd Osterloh mahnte in dem Zusammenhang an, die Auslandsgesellschaften zu stärken: "Denn das gehört zur Wahrheit dazu: Das Ergebnis der Marke VW kommt zurzeit fast nur aus den europäischen Werken", betonte er in dem gemeinsamen Interview./tst/DP/stw