VW-Konzernchef Diess will mehr Effizienz

WOLFSBURG (dpa-AFX) - VW -Konzernchef Herbert Diess hat über das "Zukunftspakt" genannte Sparpaket der Marke VW Pkw hinaus mehr Effizienz gefordert.



"Das betrifft speziell auch unsere Verwaltung", sagte er in einem gemeinsamen Interview mit Betriebsratschef Bernd Osterloh. Dies geht aus dem VW-Mitarbeitermagazin "Inside" hervor, das der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch vorlag. Es sei bereits gelungen, die Umsatzrendite der Marke - also den Anteil des Ergebnisses im laufenden Geschäft am Umsatz - auf fünf Prozent zu steigern. "Aber wir müssen noch deutlich mehr tun", betonte Diess.

Osterloh seinerseits erklärte, die Beschäftigungssicherung bis 2025 gehöre ebenso zu den Erfolgskriterien des "Zukunftspaktes" wie die Renditeziele. "Die Rendite von fünf Prozent kann sich sehen lassen - und sie wäre sogar noch höher, wenn wir mehr Autos verkauft hätten. Wenn hier in Wolfsburg im vergangenen Jahr 800 000 statt 700 000 Autos vom Band gelaufen wären." Er wünsche sich an dieser Stelle mehr "Drive" vom Vertriebsvorstand.

Der zwischen Management und Betriebsrat zunächst heftig umstrittene "Zukunftspakt" war im Herbst 2016 vereinbart worden. Teil der Vereinbarung war auch der Abbau von bis zu 30 000 Stellen, 23 000 davon in Deutschland. Im Gegenzug sollten rund 9000 Stellen in Zukunftsfeldern wie der Software-Entwicklung entstehen./tst/DP/fba