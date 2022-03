VW-Konzern zuversichtlich bei operativer Marge - Vorsicht wegen Ukraine-Krieg

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Volkswagen -Konzern geht mit hohen Ambitionen in das neue Jahr. Die operative Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern soll 2022 zwischen 7 und 8,5 Prozent liegen, wie das Dax -Unternehmen am Freitagabend in Wolfsburg mitteilte. Damit könnte der Konzern die überraschend hohe Umsatzrendite von um Sondereffekte bereinigten 8,0 Prozent aus dem Vorjahr noch übertreffen. Analysten trauten dem Konzern zuletzt 7,9 Prozent zu. Die Prognose sei allerdings abhängig vom weiteren Verlauf des Kriegs in der Ukraine und insbesondere seinen Auswirkungen auf die Lieferketten des Konzerns und die Weltwirtschaft insgesamt, hieß es von VW. Es bestehe das Risiko, dass sich die Entwicklungen negativ auswirkten.

Bei den Auslieferungen plant VW nach zwei mageren Jahren mit Corona-Lockdowns und Chipmangel nun einen Zuwachs um 5 bis 10 Prozent ein. Vergangenes Jahr hatte die Gruppe mit 8,9 Millionen Fahrzeugen 4,5 Prozent weniger ausgeliefert als 2020. Der Umsatz dürfte dieses Jahr zwischen 8 und 13 Prozent über dem Vorjahr liegen, hieß es. Da hatte Volkswagen den Erlös trotz geringerer Fahrzeugverkäufe um gut 12 Prozent auf 250,2 Milliarden Euro gesteigert./men/ngu