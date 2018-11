VW-Konzern tritt Baidu-Kooperation um autonomes Fahren in China bei

PEKING/WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Volkswagen -Konzern will bei der Entwicklung des autonomen Fahrens in seinem wichtigsten Einzelmarkt China stärker mitmischen.



Dazu steigt das Unternehmen bei der Entwicklungsplattform Apollo des chinesischen Internet-Riesen Baidu ein, wie das Unternehmen am Freitag in Wolfsburg mitteilte. VW übernimmt einen Sitz im Vorstand der Kooperation.

Auch BMW hat bereits einen Sitz in dem Gremium. Apollo arbeitet mit Partnern aus Industrie und Wissenschaft zusammen, auch um gegenüber der chinesischen Politik gemeinsam aufzutreten. In China droht wegen der unterschiedlichen Zuständigkeiten von Zentral- und Regionalregierungen oft ein Flickenteppich von Regeln, was technische Neuerungen wie Fahrerassistenzsysteme angeht./men/elm/fba