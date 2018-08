Der VW-Konzern schießt vor dem Start der Elektro-Offensive aus allen Rohren

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

Während Tesla (WKN:A1CX3T) darum kämpft, die Kurve zu kriegen, wirft sich der Volkswagen (WKN:766403)-Konzern mit stolz geschwellter Brust in den Wettbewerb um die Elektroauto-Krone. In kurzer Zeit wurden gleiche mehrere prestigeträchtige Rekorde pulverisiert. Das macht einen guten Eindruck.

Darum geht’s

Tesla arbeitet weiterhin defizitär und manche Beobachter reden schon das Ende herbei, während die Fans trotzig die langfristige Vision im Blick behalten. Sicher ist jedoch: die weitgehend wettbewerbsfreie Zeit neigt sich jetzt ganz schnell dem Ende zu.

Viele der etablierten Hersteller bereiten sich auf Modelloffensiven vor, aber mein Eindruck ist, dass keiner mit so viel Wut im Bauch der ganzen Welt beweisen will, wer der Chef im Ring ist, wie Volkswagen. Die Wolfsburger wollen die „Dieselthematik“ endgültig hinter sich lassen und bringen jetzt alle paar Monate ein neues aufladbares Modell auf den Markt, bis 2025 sollen es dann 80 sein. Bei den rein elektrischen Modellen macht in Kürze ein Audi e-tron den Anfang, dann kommen Porsches Taycan sowie der Volkswagen I.D.

Um diese Offensive vorzubereiten, hat der Konzern in letzter Zeit eine Menge in die Aufladung der Marken investiert. Was wäre besser dafür geeignet, als ein paar bekannte Rennrekorde zu knacken? Zunächst gelang den VW-Ingenieuren eine Wahnsinnsbestzeit mit einem speziell entwickelten Fahrzeug beim Aufstieg auf den berühmten Pikes Peak. Danach im Juni wagte sich der Porsche 919 Hybrid Evo auf die Nordschleife und erzielte eine unfassbare Bestmarke. Vor wenigen Tagen hat Audi — ebenfalls im Verbund mit Schaeffler (WKN:SHA015) — die Konstrukteurswertung der Formel E gewonnen und kann sich durch die erfolgreichen Teilnahmen in den Vorjahren als Rekord-Team bezeichnen.

Na und?

Jetzt könnte man natürlich sagen, dass das nur Spielereien sind. Speziell präparierte Supersportwagen haben mit umweltfreundlichen Straßenwagen wahrscheinlich nur wenig gemein. Trotzdem ist es ein außergewöhnliches Zeugnis der Ingenieurskunst. Ich habe mir gerade nochmal das Video aus der Fahrerperspektive angeschaut, wie Timo Bernhard durch die Eifel rast. Man hat das Gefühl, dass nur noch die Reifen das Limit darstellen. Zum Teil geht es mit knapp 300 Kilometer pro Stunde aus der Kurve.

Es kann von daher kein Zweifel mehr bestehen, dass man bei Audi, Porsche und VW das Zusammenspiel von Batteriechemie, Mechatronik und Energiemanagement auf allerhöchstem Niveau beherrscht. Wenn diese atemberaubenden Kräfte so geschmeidig im Zaum gehalten werden können, dann sollte es kein Problem sein, wettbewerbsfähige Serienmodelle auf die Straße zu bringen.

Und jetzt?

Ich denke, die Wolfsburger haben sich durch diese Demonstration der Stärke in eine gute Ausgangslage gebracht. Zwar sind die bisherigen Modelle wie der e-Golf oder der e-up! nicht sonderlich erfolgreich, aber so richtig zählt es erst, wenn der optimierte Elektrobaukasten zum Einsatz kommt. Das wird Ende 2019 der Fall sein, wenn die ersten I.D. auf den Markt kommen.

Klar ist aber auch, dass die Konkurrenz nicht schläft. VW wird sich nicht nur mit den Teslas messen müssen, sondern auch mit internationalen Emporkömmlingen, der einheimischen Konkurrenz, sowie mit starken Wettbewerbern aus Frankreich, Japan, Korea und China.

Ralf Anders besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Tesla.