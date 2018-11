VW-Kontrolleure entscheiden über Milliardeninvestitionen

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Neues E-Einstiegsmodell, Umrüstung zweier deutscher Werke zu E-Auto-Fabriken und Milliardeninvestitionen in die Zukunft: Die Volkswagen -Aufsichtsräte haben am Freitag in Wolfsburg schwerwiegende Entscheidungen zu treffen.



Der Autoriese will neben den Elektro-Plänen seine Investitionen für die kommenden fünf Jahre von den Kontrolleuren absegnen lassen.

Dabei dürfte es sich um hohe zweistellige Milliardenbeträge handeln - vor einem Jahr hatte Volkswagen angekündigt, in die Entwicklung von E-Autos, autonomem Fahren, Mobilitätsdiensten und Digitalisierung bis 2022 über 34 Milliarden Euro stecken zu wollen. Zugleich hat die Beilegung der Diesel-Abgasaffäre den Konzern bereits 27 Milliarden Euro gekostet.