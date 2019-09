VW-Kläger: Schneller und einfacher Wechsel von der Musterfeststellungsklage hin zur Einzelklage auf Schadensersatz

Berlin (ots) - Die Frist für VW-Kläger läuft ab: Mit wenigenMausklicks können VW-Kläger auf der Online-Klageplattformwww.toga.legal die Anmeldung zur Musterfeststellungsklage in eineaussichtsreiche Einzelklage ohne Kostenrisiko umwandeln. Die Zeitdrängt: In weniger als einem Monat müssen Dieselbesitzer, die sichder Musterfeststellungsklage gegen Volkswagen angeschlossen haben,ihre Anmeldung beim Klageregister zurückziehen. Dann kann eineerfolgversprechendere Einzelklage auf Schadenersatz eingereichtwerden. Rechtsexperten schätzen die Erfolgsaussichten für VW-Klägerin einer Einzelklage als wesentlich höher ein als bei derMusterfeststellungsklage, die keinen individuellen Schadenersatzvorsieht.Dieser Wechsel in die Einzelklage ohne Kostenrisiko ist jedoch nurnoch bis zum Prozessbeginn der Musterfeststellungsklage am 30.September möglich. Verjährungsfristen bleiben von dem Wechselunberührt, wenn innerhalb von sechs Monaten eine Klage eingereichtwird.Einzelklagen viel erfolgversprechender alsMusterfeststellungsklageEinzelklagen sind der bessere und effektivere Weg,Schadenersatzansprüche gegen Volkswagen durchzusetzen. Für Betroffenebietet sich durch Toga in Kooperation mit den erfahrenenRechtsanwälten der Kanzlei Schirp & Partner ein unkomplizierter undschneller Weg für die Rücknahme der Anmeldung beim Klageregister unddie Einreichung einer Einzelklage mit erheblich besseren Aussichtenauf Schadenersatz.Toga ist für alle, die sich bisher der Musterfeststellungsklagegegen VW angeschlossen haben somit eine leicht zugänglicheMöglichkeit, der geballten juristischen Macht eines Konzerns wieVolkswagen zu begegnen und für einen angemessenen Interessenausgleichzu sorgen. Das gilt auch für geschädigte Dieselfahrer aus demAusland, die nach jetzigem Stand von der Musterfeststellungsklageüberhaupt nicht erfasst werden. Toga bietet auch für dieseKlägergruppe die Möglichkeit individuell ihren Schadenersatzeinzuklagen. Um den Weg zum Schadenersatz weiter zu vereinfachen,bietet Toga ihren Klägern auch eine Prozessfinanzierung, wenn mansich als deutscher oder ausländischer Staatsbürger über die Plattformvon der Musterfeststellungsklage abmeldet und die Kanzlei Schirp &Partner mit der gerichtlichen Vertretung beauftragt. Dadurch sinktdas Prozesskostenrisiko für den Einzelnen erheblich. Das ist fürVerbraucher kein unwichtiger Aspekt, da sie oft nicht über großeKlage-Budgets verfügen.Toga leistet mit seinem Angebot angesichts der knappen Zeit füreinen Klagewechsel und der oft beschränkten materiellen Möglichkeitenbetroffener Privatpersonen einen wichtigen Beitrag zurVerbrauchergerechtigkeit.Toga ist ein Angebot der Lexpertise Digital Media GmbH inZusammenarbeit mit Rechtsanwalt Robert Peres. Lexpertise entwickeltLegal Tech Anwendungen für den Rechtsmarkt, Robert Peres ist alsVerbraucher- und Aktionärsschützer bekannt und setzt sich seit Jahrenfür einen besseren kollektiven Rechtsschutz in Deutschland ein.Pressekontakt:togac/o Robert PeresLeipziger Platz 9D-1007 Berlin+49 174 3065556rperes@robertperes.deWBCO GmbHArne SchwerinKrögerstraße 260313 Frankfurt/M.+49 69 1338 8038a.schwerin@wbco.deOriginal-Content von: toga, übermittelt durch news aktuell