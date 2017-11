VW-Kernmarke wächst dank hoher Nachfrage in China weiter stark

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Volkswagen-Konzern profitiert bei seiner Kernmarke VW weiter von einer hohen Nachfrage in China.



Dank der dort hohen Nachfrage sei der Absatz der Marke im Oktober um knapp acht Prozent auf 550 900 Autos gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Wolfsburg mit. In China sei der Absatz um 9,2 Prozent auf 303 800 geklettert./zb/jha/