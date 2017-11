VW-Kernmarke bleibt bei Rendite vorsichtig - Ziele für 2020 präzisiert

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Die Volkswagen-Kernmarke VW bleibt trotz früher Sparerfolge bei der mittelfristigen Rendite vorsichtig.



Im Jahr 2020 strebt die Hausmarke mit dem blauen VW-Logo nun eine operative Umsatzrendite von 4 bis 5 Prozent an, wie das Unternehmen am Donnerstag in Wolfsburg mitteilte. Bisher standen mindestens 4 Prozent als Ziel im Plan. In den ersten neun Monaten hatte VW bereits einen Wert von knapp 4,3 Prozent erreicht. Analysten am Kapitalmarkt gehen seit längerem davon aus, dass VW die gesetzten Ziele übertreffen kann.

VW hatte in der Kernmarke einen Sparkurs eingeschlagen, der auch mithilfe des Abbaus von weltweit 30 000 Arbeitsplätzen die jährlichen Kosten ab 2020 um 3,7 Milliarden Euro senken soll. Von den geplanten Einsparungen seien 1,9 Milliarden bereits erreicht. Marken-Finanzvorstand Arno Antlitz sprach davon, dass VW die Ertragskraft schon in den ersten zwölf Monaten des sogenannten "Zukunftspakts" gestärkt habe. "Diesen Weg werden wir konsequent fortsetzen, um das Renditeniveau auszubauen und nachhaltig abzusichern - auch dann, wenn in den kommenden Jahren die Belastungen für das Erreichen strengerer CO2-Ziele und unsere Aufgaben für Zukunftsinvestitionen deutlich zunehmen werden."/men/jha/