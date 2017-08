VW: Der Juli kann sich sehen lassen!

Liebe Leser,

der Volkswagen Konzern hat die Absatzzahlen für Juli veröffentlicht. Zur Einordnung der Zahlen eine Anmerkung vorab: Im ersten Halbjahr 2017 hatte es bei Volkswagen ein Plus beim Absatz (Marke VW) von eher mageren 0,3% auf 2.935.100 Fahrzeuge gegeben. Nun die Absatzzahlen für Juli: Seit Jahresbeginn seien 3,402 Mio. Fahrzeuge der Marke VW an die Kunden ausgeliefert worden. Das ist ein Plus von 0,8% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Und dieser Anstieg der 7-Monats-Zahlen gegenüber dem Halbjahreszahlen zeigt, dass der „7. Monat“ = Juli recht gut gewesen sein muss. War er auch:

VW: Absatz konzernweit im Juli um 4,3% gestiegen

Laut Volkswagen stieg der Absatz von Fahrzeugen der Marke VW im Juli um 4,0% auf 467.000. Das ist eine beachtliche Beschleunigung des Wachstums. Doch der Volkswagen Konzern besteht ja bekanntlich nicht nur aus der Marke Volkswagen, es gibt ja noch andere (Audi, Skoda, Porsche, Scania…). Wie sah es also beim Absatz insgesamt aus, unter Berücksichtigung aller Marken des Volkswagen-Konzerns? Auch da recht gute Zahlen: Im Juli gab es demnach einen Zuwachs von 4,3% gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat. Das kann sich sehen lassen. Was das für den Gewinn des Konzerns bedeutet, werden die kommenden Quartalszahlen zeigen.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.