VW: Interessante Investition!

Wenn es um das Thema Elektro-Mobilität geht, dann geht es natürlich auch um das Thema Batterie. Und diesbezüglich ist es recht interessant, was VW zuletzt in diesem Sommer mitgeteilt hat: Demnach investiert VW 100 Mio. Dollar in einen US-Batteriespezialisten namens „QuantumScape“. Die US-Behörde CFIUS hat demnach dieser Transaktion zugestimmt. VW teilte mit, dass man nach dieser Investition der größte „automobile Anteilseigner“ ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.