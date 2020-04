VW: „Hohe Kundennachfrage“ in China – das bedeutet es für die Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

Die VW-Aktie (WKN: 766403) setzt sich heute mit einem Plus von +3,20% auf 121,92 Euro an die DAX-Spitze. Der Weltkonzern meldet heute eine „gewisse Normalisierung des Geschäfts“. So haben alle Händler der Marke Volkswagen in China wieder geöffnet. Audi und Skoda seien auf dem besten Weg dorthin.

Die Kunden bevölkern wieder in Scharen die VW-Autohäuser. Laut Konzern seien diese wieder so voll wie 2019. China-Chef Dr. Wöllenstein: