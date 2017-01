VW- Hier muss die Aktie drüber!

Lieber Leser,

die VW-Aktie hat im Vergleich zum Gesamtmarkt einiges nachzuholen. Sie fluktuierte das gesamte letzte Jahr innerhalb eines zulaufenden Konsolidierungsdreiecks. Allerdings bereits unterhalb des langfristigen Aufwärtstrends. In den vergangenen drei Wochen, konnte der Kurs nachhaltig nach oben ausbrechen, was sicherlich auch an der Nachrichtenlage um die Einigung mit der US-Regierung liegen mag. Eine Art Erleichterung macht sich unter den Anlegern nun breit.

100-Wochendurcschnitt erreicht

Um den langfristigen Trend wieder auf zu nehmen, wird es die Aktie allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit und aus der markttechnischen Perspektive kaum leicht haben. Denn, im Bereich zwischen 152-172 Euro, verlaufen gleich mehrere wichtige Widerstände. An den ersten davon, den 100-Wochendurchschnitt, trifft der Wert gerade im Preisbereich bei 152 Euro je Aktie. Er konnte sich bisher nicht darüber wagen und selbst, wenn er es packt, dann verlaufen sowohl die langfristige Aufwärtstrendlinie als auch der 200-Wochendurchschnitt nur leicht darüber. Für all die Ungeduldigen jedoch ein Tipp: Da die Aktie nach dem Abgasskandal sehr stark gefallen war, wird es kaum etwas ausmachen auf den echten Durchbruch über die 172 Euro je Aktie zu warten. Selbst dann noch, ist das Erholungspotential durchaus gegeben, vor allem wenn die Aktie in den langfristigen Aufwärtstrend wieder eintreten sollte.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse