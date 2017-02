VW: Gute Zahlen!

Liebe Leser,

der Volkswagen Konzern hat mitgeteilt, wie er im Geschäftsjahr 2016 bei den Großkunden abgeschnitten hat. Und zwar lieferte VW zahlen für das sogenannte „Flottensegment“, dabei geht es den Angaben zufolge um Fuhrparks von zehn oder mehr Fahrzeugen. Dabei geht es nicht nur um die Marke Volkswagen selbst, sondern auch um die zum Konzern gehörenden Töchter wie Audi, SEAT und ŠKODA. Und, wie viele Zulassungen gab es nun in diesem Flottensegment? VW teilt mit, dass es laut Dataforce in 2016 exakt 221.115 Fahrzeuge waren, die von den vier eben genannten Konzernmarken zugelassen wurden. Zum Vergleich: 2015 hatte diese Zahl bei 217.544 Fahrzeugen gelegen. Damit konnte ein Anstieg um immerhin 3.571 Fahrzeuge bzw. 1,6% erreicht werden.

VW: Anstieg der Zulassungen im Flottensegment von 1,6%

Dieser Anstieg von 1,6% ist nicht gerade dramatisch viel – aber durchaus solide. Dies auch und vor allem vor dem Hintergrund, dass die Neuzulassungen im Flottensegment damit bei VW das vierte Jahr in Folge gestiegen sind. Und 2017? Dazu findet der Leiter Volkswagen Konzern Vertrieb diese aufschlussreichen Worte: „Im Hinblick auf die vielen Produktneuvorstellungen in 2017 blicken wir zuversichtlich ins neue Jahr“. Das hört sich doch gut an. Man sollte allerdings die Relationen nicht vergessen und bedenken, dass das Flottensegment nur eine Nische bei den gesamten Absätzen des Volkswagen-Konzerns ist.

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

