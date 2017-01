VW: Gute Zahlen!

Liebe Leser,

neue Zahlen von Volkswagen: Und zwar hat der Konzern die Zahlen zu den Auslieferungen im Dezember 2016 veröffentlicht – und damit sind dann auch die Auslieferungszahlen für das Gesamtjahr 2016 bekannt. Der Dezember hatte ein starkes Ergebnis gebracht: Laut VW ist die Zahl der Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 16,4% (!) auf insgesamt 567.900 Fahrzeuge gestiegen. Und dann die Werte für das Gesamtjahr: Insgesamt 5,99 Mio. ausgelieferte Fahrzeuge, was einem Anstieg von 164.000 Stück bzw. 2,8% entsprach. Da kann man nicht meckern.

Gute Zahlen bei VW – eine Ausnahme ist aber der Heimatmarkt

Was davon dann unter dem Strich hängen blieb, das werden die Quartalszahlen bzw. der Geschäftsbericht für das Gesamtjahr 2016 zeigen. Aber natürlich dauert es bis dahin noch etwas: Die Zahlen für das Gesamtjahr 2016 stehen bei Volkswagen in diesem Jahr planmäßig am 14.3.2017 zur Veröffentlichung an. Insgesamt geben die Zahlen zu den Auslieferungen aber schonmal einen guten Vorgeschmack. Allerdings sah es regional gesehen bei VW nicht überall so gut aus: Im Heimatmarkt Deutschland gingen den Zahlen zufolge die Auslieferungen im Gesamtjahr 2016 laut VW um 7,2% zurück.



