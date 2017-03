VW: Grünes Licht für wichtigen Deal in den USA!

Liebe Leser,

die zuständigen Wettbewerbsaufsichten haben grünes Licht für die strategische Allianz zwischen Volkswagen Truck & Bus und Navistar gegeben. Die Sparte des Volkswagen Konzerns, die unter anderem MAN und Scania umfasst, hat 16,6% der Anteile an dem US-Nutzfahrzeughersteller erworben. Der Kaufpreis liegt bei 256 Mio. US-Dollar oder 15,76 US-Dollar pro Aktie. Die Beteiligung erfolgt mittels Kapitalerhöhung.

„Zugang zum wichtigen nordamerikanischen Markt“!

Andreas Renschler, CEO von Volkswagen Truck & Bus, bestätigte in einer Pressemitteilung die Genehmigung der zuständigen Behörden. Die neu gegründete Einkaufskooperation tritt ihm zufolge umgehend in Kraft. Sowohl VW als auch Navistar stellen sich damit laut Renschler für die Zukunft stärker auf: „Volkswagen Truck & Bus erhält mit der strategischen Allianz Zugang zum wichtigen nordamerikanischen Markt“, so der Manager. Dies sei ein bedeutender Schritt auf „unserem Weg zum Global Champion“.

VW im Verwaltungsrat von Navistar!

Die Kooperation umfasst technische Komponenten und den Bereich Einkauf. Wie zuvor von dem US-amerikanischen Nutzfahrzeughersteller beschlossen, wurden Renschler und Matthias Gründler, CFO von Volkswagen Truck & Bus, bereits als Mitglieder in das Board of Directors von Navistar bestellt.

