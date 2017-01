VW: Freigekauft!

Weitere Suchergebnisse zu "Dürr":

die Aktienkurse reagierten in der letzten Woche prompt auf die Nachrichten bei VW, denn hier scheint man sich von einem Problem mehr freigekauft zu haben. Führen die Vergleichszahlungen hier doch dazu, dass die Dieselaffäre in den USA beigelegt zu sein scheint. Die wichtigsten diesbezüglichen Nachrichten, die letzte Woche VW und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Vergleichsvereinbarungen mit der US-Regierung! VW hat sich zur Zahlung von „Bußgeldern und Strafen“ in Höhe von 4,3 Mrd. Euro bereit erklärt, so teilte Volkswagen mit. Man habe entsprechende Vergleichsvereinbarungen mit der US-Regierung getroffen und der Vorstandsvorsitzende Matthias Müller beteuerte erneut, dass man „die Handlungen, die zur Dieselkrise geführt haben, zutiefst und aufrichtig“ bedauerte. Nun werde für drei Jahre ein „unabhängiger Monitor“ bestellt und auch die genannten Bußgelder und Strafen werden gezahlt.

Der Gegenzug! Für die Zahlung der Starreren und Vergleiche sollen dann alle strafrechtlichen Ansprüche sowie Umweltschutz-Klagen auf US-Bundesebene, welche im Zusammenhang mit der Dieselaffäre stehen, beigelegt werden. Auch die gewonnenen Erkenntnisse und Fakten über die Entstehung und Entwicklung der Dieselverfehlungen sollen in diesem Zuge veröffentlicht werden.

Ist die „Dieselaffäre“ damit für VW in den USA wirklich erledigt? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

