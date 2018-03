VW Finanzdienstleistungen will bis 2025 um die Hälfte wachsen

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

FRANKFURT/BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Die Finanzdienstleistungssparte des VW-Konzerns hat sich für die kommenden Jahre weiteres deutliches Wachstum vorgenommen.



Der Vertragsbestand soll bis 2025 von derzeit rund 19,7 Millionen Verträge auf 30 Millionen Verträge um die Hälfte zulegen, wie Spartenchef Lars Henner Santelmann am Montag in Frankfurt sagte.

Vor allem durch stärkere Digitalisierung will das Unternehmen dabei Kosten in Höhe von einer Milliarde Euro einsparen. Bereits im vergangenen Jahr habe die VW-Finanzsparte in die Prozesse etwa beim Online-Abschluss von Finanzierungs- und Leasingverträgen investiert. "Wir werden weiter eine Verschiebung von Offline- zu Online-Verträgen haben", sagte Santelmann. Das Wachstum bis 2025 solle mit dem gleichen Personal wie bisher auf die Beine gestellt werden. "Heißt 50 Prozent Produktivitätssteigerung", führte Santelmann aus.

Im vergangenen Jahr hatte die Finanzsparte der Wolfsburger das operative Ergebnis um 17 Prozent auf 2,46 Milliarden Euro gesteigert, auch weil die Porsche Finanzdienste mittlerweile mit eingerechnet werden. Allein rund 100 Millionen Euro des Anstiegs seien günstigeren Zinsen am Kapitalmarkt bei Refinanzierungen zu verdanken, sagte Sparten-Finanzchef Frank Fiedler./men/fba