VW: Entwicklung bei „Audi of America“ im Blick!

Beim Volkswagen Konzern gilt es zu differenzieren. So hatten die jüngsten November-Absatzzahlen von „Volkswagen of America" für November zwar einen Absatz-Rückgang von 8% auf 26.789 Fahrzeuge gezeigt. Doch in Bezug auf den Zeitraum Januar bis November 2018 einschließlich gab es dennoch ein Plus gegenüber dem Vorjahreszeitraum (+4% auf 322.017 Fahrzeuge). Es gilt, genau hinzuschauen. Da ging es um die Marke Volkswagen.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.