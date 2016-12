VW: Eine Milliarde mehr – na und?

Liebe Leser,

für VW geht es in den USA so langsam in die heiße Phase – und das nicht nur wegen des künftigen Präsidenten Donald Trump. Wie der Dow Jones Newswires nun unter Berufung auf eine „informierte Person“ berichtete, könnte eine Einigung des Wolfsburger Autobauers mit den zuständigen US-Behörden vor einem Abschluss stehen. Konkret geht es hierbei um die großen 3,0-Liter-Dieselmotoren, welche nicht nur bei VW, sondern auch in bestimmten Edelmodellen der Tochter Audi Verwendung finden.

Die Insiderquelle erläuterte weiterhin, dass VW bereit ist, etwa 20.000 Fahrzeuge der ersten Generation jenes Motortyps zurückzunehmen und 60.000 Autos der zweiten Generation wieder regelkonform instand zu setzen. Zudem stehe eine Erhöhung der Entschädigungssumme um 1 Milliarde Dollar im Raum. Wie ein VW-Sprecher bereits am Sonntag offiziell verbreitete, gebe es „Fortschritte auf dem Weg zu einer Einigung bei den betroffenen 3.0L TDI V6 Fahrzeugen“.

Ein Abschluss muss endlich her

Die unzähligen juristischen Auseinandersetzungen, die VW seit Beginn des Abgasskandals führt, schaden dem Unternehmen nachhaltig. Deshalb ist es für die Wolfsburger äußerst wichtig, zu einer möglichst raschen Einigung zu kommen – vor allem in den USA, wo die ganze Misere ihren Anfang fand. Dass das Ganze nicht billig werden würde, war den Strategen in Wolfsburg seit Beginn der Affäre klar. Eine Milliarde mehr oder weniger wirkt im Angesicht der weltweiten Probleme des Konzerns fast schon wie eine Randnotiz.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Norman Stepuhn.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse