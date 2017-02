VW: Eine Kurskorrektur wird immer wahrscheinlicher!

Lieber Leser,

die VW-Aktie lässt sich kaum mehr von schlechten Nachrichten beeindrucken und korreliert sichtlich mehr mit der Nachrichtenlage um die gesamte Automobilbranche und mit dem Gesamtmarkt. Daher setzt sie, wie auch andere Automobilwerte in dieser Woche, zu einer leichten Erholung an, nachdem sie in den vergangenen drei Wochen stagniert hat.

Möglicher Durchbruch des 100-Wochendurchschnitts?

Genau vor drei Wochen ist die Aktie am 100-Wochendurchschnitt abgeprallt. Nun unternimmt sie den zweiten Versuch, diese Marke zu überwinden. Dafür müsste sie deutlich über 150 Euro je Aktie steigen und am besten auf Wochenschlusskursbasis darüber schließen. Damit wäre es zwar noch nicht getan, doch das wäre der erste Schritt in Richtung 200-Wochendurchschnitt, der aktuell bei 165 Euro je Aktie verläuft.

Die markttechnische Lage stellt sich dennoch nicht mehr so simpel dar, sofern der Gesamtmarkt zu einer Korrektur ansetzen sollte. Der DAX-Index scheint in dieser Woche deutliche Stärke zu zeigen, doch er bleibt weiterhin unterhalb des Jahreshochs bei 11.890 Punkten (Future). In Anbetracht dessen erscheint die Stabilität nur geringfügig zu sein. Sollte da nicht bald mehr passieren, wird eine Korrektur immer wahrscheinlicher.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse