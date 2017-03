VW in Dresden will Start-ups für Mobilität eine Chance geben

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

DRESDEN (dpa-AFX) - Die Gläserne VW -Manufaktur in Dresden möchte Start-ups rund um das Thema "Mobilität der Zukunft" fördern.



Gründer aus aller Welt können sich in den kommenden vier Wochen mit ihren Ideen bewerben. VW will das Projekt am Mittwochvormittag auf der Cebit in Hannover vorstellen. Partner ist die Wirtschaftsförderung Dresden. Ende April sollen Teilnehmer in Dresden ihre Vorschläge präsentieren. Eine Jury bestimmt die besten Teams, die dann für sechs Monate in die Manufaktur einziehen können. Binnen drei Monaten müssen sie erste Ergebnisse präsentieren. Wenn sie die Fachleute überzeugen, können die Start-ups ihre Idee in Dresden zur Marktreife entwickeln. Im Herbst sollen die nächsten fünf Firmen in die Manufaktur einziehen.

"Der Start-up-Inkubator wird Dresdens Profil als Gründungstandort im Hightech-Bereich weiter schärfen und eine Magnetwirkung haben. Damit senden wir ein starkes Signal aus Dresden - an Gründer und auch Investoren aus der ganzen Welt", erklärte Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). Für das Projekt wurde die Manufaktur in Teilen umgebaut. Bis zu 30 Gründer finden Platz. VW will auch die in Dresden demnächst anlaufende Produktion des E-Golfs in das Vorhaben einbeziehen. Dem Unternehmen geht es um Zukunftsfelder wie Fuhrparkmanagement, Car-Sharing, Navigation oder Park-Service.