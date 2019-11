VW-Dieselskandal: Verjährungsfrist droht - Betroffene sollten jetzt handeln

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin (ots) - Zum Ende des Jahres, mit Ablauf des 31.12.2019, droht dieVerjährung im aktuellen VW-Dieselskandal. Alle von diesem AbgasskandalBetroffenen, die bis jetzt noch keine juristischen Schritte unternommen haben,um einen möglichen Schadensersatzanspruch gegenüber VW geltend zu machen,sollten nun handeln. Dazu rät Helmut Dreschhoff, Rechtsanwalt bei BRR BaumeisterRosing Verbraucherkanzlei.Wer ist betroffen und kann aktiv werden?Verjährung droht bei Dieselfahrzeugen der Hersteller VW, Audi, Seat und Skodamit einem eingebauten VW-Dieselmotor des Typs EA189. Diesen gibt es nicht nur inVW-Fahrzeugen, sondern auch in Modellen der Hersteller Skoda, Audi und Seat. Diegenannten Fahrzeugmodelle wurden ab dem Jahr 2016 zu einem Software-Updatezurückgerufen.Bis wann sollte gehandelt werden?Personen, die juristische Schritte einleiten möchten, müssen jetzt aktiv werden.Da die Verjährungsfrist zum Ende dieses Jahres droht und rechtzeitig vorab nochalle notwendigen Unterlagen geprüft werden müssen, ist es ratsam, spätestens bisMitte November gehandelt zu haben. Vor Einreichung der Klage muss zunächst dieDeckungszusage der Rechtsschutzversicherung eingeholt sowie im Anschluss dieKlage erstellt werden.Die Verbraucherkanzlei Baumeister Rosing bietet auf ihrer Webseite dieMöglichkeit, die Voraussetzungen für den Schadensersatzanspruch online prüfen zulassen, und gibt kostenlos und unverbindlich eine erste Einschätzung zurAnspruchshöhe auf www.diesel-gate.com.Was sind die juristischen Optionen?Da eine Teilnahme an der Musterfeststellungsklage gegen VW nicht mehr möglichist, bleibt Betroffenen jetzt nur noch die Einzelklage. Der Vorteil ist, dassdiese schneller zu einem Abschluss führt. Um ein finanzielles Risiko zuvermeiden, ist es vorteilhaft im Besitz einer Rechtsschutzversicherung zu sein.Wichtig ist, dass es zum Zeitpunkt des Kaufvertragsabschlusses einen bestehendenRechtsschutz für das betroffene Fahrzeug gab. Idealerweise erfolgte der Kauf desAutos vor dem 22. September 2015, da der Betrug zu diesem Zeitpunkt zum erstenMal medial bekannt wurde.Welchen Schadensersatz können Betroffene erhalten?Betroffene können ihren zu erwartenden Anspruch bei einer Rückabwicklung ihresKaufvertrags wie folgt berechnen: Der Kaufpreis multipliziert mit den seit demKauf gefahrenen Kilometern geteilt durch die zu erwartende Restlaufleistung. DieRechtsprechung geht bei den meisten Fahrzeugen von einer Gesamtlaufleistung von250.000 Kilometern aus. Hierbei ist zu beachten: Bei einem Gebrauchtkauf ist diezum Zeitpunkt des Kaufes bereits vorhandene Laufleistung hiervon abzuziehen."Wer im aktuellen VW-Dieselskandal betroffen ist und sein Recht aufSchadensersatz einklagen will, muss jetzt aktiv werden", so Helmut Dreschhoff."Ohne Klageerhebung ist von VW keine Zahlung zu erwarten."Pressekontakt:markengold PRAnja WiebensohnTel. 030 21915960brr@markengold.deOriginal-Content von: BRR Baumeister Rosing Rechtsanwälte, übermittelt durch news aktuell