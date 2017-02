VW: Diese Meldung ging am Markt leider etwas unter!

Lieber Leser,

die VW-Vorzugsaktie musste am Mittwochvormittag Federn lassen. Dabei warteten die Wolfsburger mit einer Mitteilung auf, die durchaus geeignet gewesen wäre, den Notierungen der Anteilsscheine nochmaligen Auftrieb zu verleihen.

Salzgitter als Standort für Massenfertigung von Batteriezellen im Gespräch

So denkt VW über die Massenfertigung von Batteriezellen für Elektroautos nach, um den Rückstand im Vergleich zu diversen Wettbewerbern in punkto Elektromobilität aufzuholen. Als denkbarer Standort wurde das Motorenwerk in Salzgitter genannt. Damit würden die Deutschen in Konkurrenz zu Asien treten, wo gegenwärtig die meisten Batterien für elektrisch betriebene Fahrzeuge hergestellt werden.

Zugeständnis an den mächtigen Betriebsrat

Dass die Produktion in Deutschland trotz der höheren Produktivität teurer ist, dürfte der Autobauer in Kauf nehmen, solange die Fertigung in Salzgitter wirtschaftlich tragbar ist, woran kaum Zweifel bestehen. Wahrscheinlich will der Vorstand auf diesem Weg auch dem mächtigen Betriebsrat entgegenkommen, mit dem es in der letzten Zeit reichlich Ärger gab. Denn Tatsache ist, dass bei einer Marktdurchdringung der E-Autos zigtausend Arbeitsplätze in der Autoindustrie verloren gehen. Durch die Fertigung von Komponenten in Deutschland, die ansonsten aus dem Ausland hinzugekauft werden müssten, lässt sich dieser Effekt abfedern.

Nach dem Abprall am Widerstand bei 150 Euro ist das Papier allerdings technisch angeschlagen. Daher gilt unverändert: Trotz der sehr günstigen Bewertung (KGV für 2017 nur 6,17) präferiere ich unter den Autobauern nach wie vor andere Titel wie z.B. eine Daimler-Aktie.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

