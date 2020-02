VW-Chef fordert konsequenteren Kohleausstieg!

Der immer noch durch den Diesel-Skandal belastete Autoriese VW feilt an seinem Öko-Image. Am Freitag hat sich VW-Chef Herbert Diess auf dem Karrierenetzwerk „Linkedin“ nun abermals zur Klima-Problematik geäußert – und dabei vor allem die Situation rund um den umstrittenen Brennstoff Kohle in den Mittelpunkt gestellt. Dies geht aus einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters hervor.

Diess: VW lässt wegen Klimaschutz Geschäfte sausen

Demnach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung