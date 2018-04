VW-Chef Diess: Werden Randbeteiligungen auf den Prüfstand stellen

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der neue VW -Vorstandschef Herbert Diess will den Wert von Randbeteiligungen für den Konzern ausloten und sie gegebenenfalls verkaufen.



Der Konzern werde Optionen für nicht zum Kerngeschäft gehörende Konzernteile prüfen, sagte Diess am Freitag in Wolfsburg auf einer Pressekonferenz.