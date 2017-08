VW: Causa Winterkorn – wann wusste er was?

Liebe Leser,

es geht um viel Geld: Seit im September 2015 der Diesel-Skandal bei VW bekannt wurde, gibt es Unklarheiten darüber, zu welchem Zeitpunkt die Konzernspitze von den Betrügereien erfuhr. Anleger werfen der Chefetage vor, dass sie nicht rechtzeitig über die Causa informiert wurden, und ihnen somit beträchtliche finanzielle Schäden entstanden seien. Insgesamt fordern die betroffenen Anleger eine Schadensersatzsumme von mehr als acht Milliarden Euro.

Winterkorn steht im Zentrum der Ermittlungen

Im Zentrum steht der ehemalige VW-Boss Martin Winterkorn. Gegen den zurückgetretenen Manager ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig, die ihm in jener Sache Betrug und Marktmanipulation vorwirft. Ausschlaggebend ist hierbei der genaue Zeitpunkt, zu welchem Winterkorn tatsächlich über die Betrugsmasche informiert wurde.

Insider: Winterkorn wusste schon im Juli 2015 Bescheid

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Medienberichte kürzlich mitteilte, hat sich ein ebenfalls Beschuldigter nun zu Winterkorns Rolle geäußert. Laut dem Manager soll Winterkorn bereits am 21. Juli 2015 erste Informationen über die illegale Software erhalten haben. Konkretisiert wurde das Ganze laut dem Insider mit einem Telefongespräch, das der Manager am 27. Juli des gleichen Jahres mit Winterkorn führte. Im Verlauf des Gesprächs wies der Manager deutlich daraufhin, dass VW in den USA „beschissen“ habe.

Zur Erinnerung: VW hatte erst am 22. September 2015 via Pflichtmitteilung über erste Rückstellungen wegen des Gesetzesbruchs informiert. Winterkorns Rechtsvertreter war zunächst nicht zu einer Stellungnahme bereit.

Glaubwürdigkeit bleibt fraglich

Aber: Da der Insider ebenfalls ein Beschuldigter in jener Sache ist, ist die Glaubwürdigkeit seiner Aussagen aufgrund eines möglichen Interessenkonflikts nur schwer abzuschätzen.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.