VW California und Mercedes Marco Polo gleichauf / Fünf Campingbusse im Vergleichstest des ADAC (FOTO)

München (ots) -Der ADAC hat die fünf gängigsten Campingbus-Modelle einemVergleichstest unterzogen. Das Ergebnis: Zweimal vergaben die Testerdie Note "Gut", dreimal ein "Befriedigend". Der Klassiker VWCalifornia sowie der Mercedes Marco Polo haben mit der Gesamtnote 2,5die Nase vorn. Knapp dahinter platziert sich der Citroen PösslCampster (2,7). Ebenso ein "Befriedigend" erhalten der Ford NuggetWestfalia (2,8) sowie der Newcomer Opel Womondo Wave. Allerdingsschneidet dieser mit einer Gesamtbewertung von 3,5 deutlichschlechter ab als seine Konkurrenten.Verglichen wurden unter anderem Praktikabilität derAufstelldächer, Schlaf- und Wohnkomfort sowie Fahrdynamik undSicherheit. Erstmals kam eine neue Messtechnik zum Einsatz, um dieObjektivität bei der Bewertung des Fahrkomforts zu erhöhen. Gemessenwurden unter anderem die Dauer und die Stärke der Schwingungen, diesich beim Überfahren von Bodenwellen, Gullydeckeln undStraßen-Querfugen auf die Karosserie übertragen. Der subjektiveEindruck des Fahrspaßes wurde somit durch objektive Daten ergänzt.Dabei zeigte jeder Campingbus Stärken und Schwächen. Am bestenschnitt der Marco Polo (2,5) ab, am schlechtesten der Womondo Wave(3,5).Fazit: Der VW California (57.310 Euro) überzeugt mit einer gutenFahrdynamik, ausreichendem Schlafkomfort oben wie unten, einemdurchdachten Küchenkonzept und viel Stauraum. Der Marco Polo ist daskomfortabelste Fahrzeug im Testvergleich. Es glänzt mit einerhochwertigen Ausstattung und bietet den besten Fahrkomfort. Das hatmit 60.863 Euro auch seinen Preis - er ist das teuerste Fahrzeug imTest.Der Campster bietet mit 39.999 Euro ein gutesPreis-Leistungs-Verhältnis und lässt sich mit geringem Aufwand zumTransporter umbauen. Negativ: Die Dachverriegelung ist umständlich zubedienen und zeitaufwendig. Der Westfalia Nugget (52.598 Euro) hatals einziger Testkandidat eine geräumige Heckküche und öffnet deshalbdas Aufstelldach nach hinten. Dadurch verliert er allerdings Stauraumim Heck.Der Womondo Wave (52.000 Euro) vermittelt im Vergleich zurKonkurrenz deutlich mehr Transporter-Feeling. Dieser Eindruckverstärkt sich durch die beispielsweise schlechte Verarbeitung deslaminierten Hubdachs. Zudem erhält der Opel in der Kategorie aktiveund passive Sicherheit (Assistenzsysteme undInsassen-Fußgängerschutz) als einziger ein "Mangelhaft" (4,6). Damitkann der Newcomer im ADAC Vergleichstest weder beim Fahren noch beimWohnen wirklich überzeugen.Den ausführlichen Test und eine detaillierte Tabelle gibt es inder aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Freizeit mobil, eineSonderbeilage der ADAC Motorwelt.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell