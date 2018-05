VW California: Ein Reisemobil schreibt Geschichte

mid Groß-Gerau – Allein der Name klingt schon nach Sommer, Spaß und guter Laune. Und ein bisschen Fernweh. Mit dem „California“ hat VW bei den Reisemobilen Maßstäbe gesetzt. Und jetzt feiert der Autobauer ein besonderes Jubiläum. In der Fertigungsstätte Hannover-Limmer wurde der 100.000ste California gebaut. 2017 erzielte die Marke mit 15.155 California einen neuen Produktionsrekord (+18 Prozent). Das jetzt in Limmer ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.