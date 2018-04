VW: Börsengang dieser Tochter möglich!

Liebe Leser,

bei VW ist es auch jenseits des Themas Besetzung des Vorstands derzeit spannend. Denn am Donnerstag teilte VW mit, man habe einen „bedeutsamen Schritt zur Vorbereitung der Kapitalmarktfähigkeit“ der Tochter Volkswagen Truck & Bus unternommen. Kapitalmarktfähigkeit? Genau! Hier könnte es ein Ziel sein, diese Tochter (teilweise?) an die Börse zu bringen. Entsprechend meldete VW, dass diese Tochter – derzeit in ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.