VW-Betriebsratschef Osterloh fordert Streichungen im Entwicklungsetat

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Dem VW -Betriebsratschef sind in dem Unternehmen Parallelarbeiten besonders im Entwicklungsbereich ein Dorn im Auge.



"In dem Konzern mit seinen zwölf Marken müssen wir die Synergien besser heben“, sagte Bernd Osterloh dem "Handelsblatt" (Mittwoch). Im Blick hat er vor allem die Entwicklungsabteilungen der einzelnen Marken, die parallel an neuen Verbrennermotoren und der Batterietechnologie arbeiten. "Wir entwickeln zu oft dort doppelt und dreifach, wo es nicht nötig ist", sagte der 61-Jährige, der auch im Aufsichtsrat von VW sitzt.

Zum Einsparvolumen machte er keine Angaben. In dem Bericht hieß es unter Berufung auf Konzernkreise dazu, durch eine engere Abstimmung der Marken liessen sich Einsparungen im mittleren einstelligen Milliardenbetrag realisieren.