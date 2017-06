VW-Beteiligung Navistar mit weiteren Verlusten - Zuversicht für zweites Halbjahr

Weitere Suchergebnisse zu "Navistar International":

LISLE (dpa-AFX) - Der US-amerikanische Lastwagenbauer Navistar hat auch im zweiten Quartal weiter Verluste eingefahren.



Weil die Beteiligung des deutschen VW -Konzerns nun bestimmte auf Lager stehende Gebraucht-Lkw stärker ins Ausland exportieren will, verbuchte Navistar im zweiten Geschäftsquartal eine Sonderbelastung von rund 60 Millionen US-Dollar, wie das Unternehmen am Mittwoch in Lisle im US-Bundesstaat Illinois mitteilte. Unter dem Strich häufte sich daher ein Verlust von 80 Millionen Dollar an, nachdem im Vorjahreszeitraum ein kleiner Gewinn von 4 Millionen Dollar erzielt wurde.

"Wir sind in der Spur, die Ergebnisse des vergangenen Jahres zu verbessern", sagte Navistar-Chef Troy Clarke. "Aber wir haben im zweiten Halbjahr noch ziemlich viel Arbeit vor uns." Der Umsatz in den drei Monaten bis Ende April sank im Vergleich mit dem Vorjahr um 5 Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) fiel mit einem Rückgang um zwei Drittel auf 65 Millionen Dollar für Analysten unerwartet schwach aus. Die Aktie sackte vorbörslich um fast 7 Prozent ab.