VW-Aufpasser Thompson: 'Nicht alle Entscheidungen laufen über meinen Tisch'

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der im Zuge des Dieselskandals von den US-Justizbehörden bestellte VW-Aufpasser Larry Thompson bekommt nach eigenen Angaben bei Volkswagen womöglich keine Einsicht in alle Dokumente.



"Ich werde vollständigen Zugang zu allen Informationen des Unternehmens haben, aber wegen laufender Untersuchungen könnte es auch Beschränkungen geben", sagte der 72-jährige sogenannte "Monitor" des VW-Konzerns am Dienstag in Wolfsburg. Auch die US-Behörden könnten ein Interesse daran haben, dass ihm Zugang zu bestimmten Informationen verwehrt würde.

Sein Mandat beschränke sich nicht auf den Konzernstandort Wolfsburg, sagte Thompson. "Klar werden wir uns auch Audi anschauen müssen", sagte er mit Blick auf die in der vergangenen Woche bekanntgewordenen Vorwürfe gegen die Ingolstädter VW-Tochter. Allerdings werde er nur sehr selten eigene unabhängige Untersuchungen anstoßen.

Thompson wollte den Eindruck zerstreuen, geschäftliche Entscheidungen in Wolfsburg zu beeinflussen. "Ich bin nicht hier, um Volkswagen zu sagen, wie sie ihre Geschäfte führen sollen", sagte Thompson. Er sei dazu da, zu überwachen, dass Volkswagen sich an die Vereinbarungen der zivil- und strafrechtlichen Vergleiche in den USA halte. Dazu gehöre es auch, Vorschläge zu machen und am Ende zu beurteilen, ob die vom Unternehmen angestoßenen Veränderungen nach dem aufgeflogenen Dieselskandal langfristig funktionieren könnten./men/fbr