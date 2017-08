VW & Audi: Das große Stühlerücken wird wohl bald beginnen!

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

es ist längst kein Geheimnis mehr: Auch die VW-Tochter Audi hat ihre Diesel-Fahrzeuge manipuliert, um gesetzeskonforme Emissionswerte vorzugaukeln. Die zentralen Fragen: Inwieweit hatte der Vorstand Kenntnis über die Betrugsmasche? Oder wurde der ganze Schlamassel sogar vom Vorstand initiiert?

Einige Vorstände sollen ausgetauscht werden

Wie die Nachrichtenagentur Reuters bereits Ende Juli berichtete, steht dem angeschlagenen Audi-Vorstandsgremium in naher Zukunft eine Frischzellenkur bevor. So will Reuters erfahren haben, dass vier von sieben Audi-Vorständen bald das Handtuch werfen werden. Betroffen seien die Vorstandsmitglieder Thomas Sigi (Personal), Axel Strotbek (Finanzen), Hubert Waltl (Produktion) sowie Dietmar Voggenreiter (Vertrieb).

Stadler soll bleiben

Konzernchef Rupert Stadler soll indes seinen Posten behalten. Stadler, der seit 2007 die Ingolstädter Marke führt, war in den letzten Monaten heftig in die Kritik geraten, da er anfangs den Skandal dementierte, nur um später zurückzurudern und hier und da Fehler einzugestehen.

VW-Manager als neuer Audi-Personalvorstand?

Wie Reuters nun unter Berufung auf diverse Medienberichte mitteilte, nehme die Umformung des Vorstandes so langsam Gestalt an. So solle VW-Manager Wendelin Göbel bald als Personalvorstand für Audi tätig werden. Göbel gilt als Vertrauter des VW-Konzernchefs Matthias Müller und würde daher wohl dessen Agenda unterstützen. Weder VW noch Audi waren zunächst zu einer Stellungnahme bereit.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.